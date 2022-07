Atalanta, il primo giorno di ritiro: assenti Musso e Toloi (Di sabato 9 luglio 2022) Bergamo. Con il primo allenamento nel tardo pomeriggio al Centro Sportivo “Città di Clusone” è ufficialmente iniziato ieri il ritiro dell’Atalanta. La Val Seriana ospiterà la preparazione dei nerazzurri fino a sabato 16 luglio. Ad accogliere la squadra 500 bambini del Centro Ricreativo e tantissimo entusiasmo. Gasperini non ha a disposizione l’intera rosa, visto che in quattro sono rimasti a Zingonia: sul pullman per Clusone non c’erano Juan Musso (lombosciatalgia), Rafael Toloi (fastidio alla caviglia), Mario Pašali? (in permesso) e Matteo Ruggeri (impegni personali). Non si sono allenati col gruppo Cambiaghi, che ha seguito un programma a parte, e l’infortunato di lungo corso Zappacosta, sottoposto solo a terapie. Oggi, sabato 9 luglio, si proseguirà a Clusone con una doppia seduta: l’allenamento ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 luglio 2022) Bergamo. Con ilallenamento nel tardo pomeriggio al Centro Sportivo “Città di Clusone” è ufficialmente iniziato ieri ildell’. La Val Seriana ospiterà la preparazione dei nerazzurri fino a sabato 16 luglio. Ad accogliere la squadra 500 bambini del Centro Ricreativo e tantissimo entusiasmo. Gasperini non ha a disposizione l’intera rosa, visto che in quattro sono rimasti a Zingonia: sul pullman per Clusone non c’erano Juan(lombosciatalgia), Rafael(fastidio alla caviglia), Mario Pašali? (in permesso) e Matteo Ruggeri (impegni personali). Non si sono allenati col gruppo Cambiaghi, che ha seguito un programma a parte, e l’infortunato di lungo corso Zappacosta, sottoposto solo a terapie. Oggi, sabato 9 luglio, si proseguirà a Clusone con una doppia seduta: l’allenamento ...

