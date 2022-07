ATA 24 mesi, rifiuto supplenza da scuole allegato G non comporta depennamento (Di sabato 9 luglio 2022) Fino a lunedì 11 luglio è disponibile su Polis Istanze online l'allegato G per la scelta delle scuole. Si tratta dell'istanza riservata agli aspiranti inseriti nelle graduatoria ATA 24 mesi. Si possono scegliere fino a 30 istituzioni scolastiche. La rinuncia alle supplenze da graduatorie di circolo e di istituto non comporta il depennamento dalle graduatorie di prima fascia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 luglio 2022) Fino a lunedì 11 luglio è disponibile su Polis Istanze online l'G per la scelta delle. Si tratta dell'istanza riservata agli aspiranti inseriti nelle graduatoria ATA 24. Si possono scegliere fino a 30 istituzioni scolastiche. La rinuncia alle supplenze da graduatorie di circolo e di istituto nonildalle graduatorie di prima fascia. L'articolo .

