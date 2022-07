Ascolti tv 8 luglio 2022: Conti in replica stacca Canale5. Sul podio l’antologia nera di Nuzzi. Ossini non travolge la Colò. La F1 prepara il botto (Di sabato 9 luglio 2022) Ascolti al top: Su Rai1 Tg1 3,720 milioni di spettatori e 26,22%. La seconda parte di Reazione a catena 3,4 milioni e 28,85%; TecheTecheTè 3,2 milioni di spettatori con il 20,15%. Tg1 delle 13.30 2,850 milioni e 23,9%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 2,6 milioni e 18,1% Programmazione sempre più smaccatamente estiva e ‘replicante’, venerdì 8 luglio, lungo tutto l’arco della giornata. In prima serata su Rai1 è andata in onda la replica del 7 maggio del 2021 del format Top Dieci e Canale5 ha risposto con New Amsterdam 4, il telefilm ospedaliero senza successo. Gli altri? La nuova Rai2 ha proposto i ‘docu’ e le incursioni nella natura di Kalipè, Rai3 il film family Dog Days, Italia 1 il thriller Hunter’s Prayer, La7 il docu magazine stagionato Eden – Un pianeta da salvare. Infine ... Leggi su tvzoom (Di sabato 9 luglio 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,720 milioni di spettatori e 26,22%. La seconda parte di Reazione a catena 3,4 milioni e 28,85%; TecheTecheTè 3,2 milioni di spettatori con il 20,15%. Tg1 delle 13.30 2,850 milioni e 23,9%. SuTg5 delle 20.00 a 2,6 milioni e 18,1% Programmazione sempre più smaccatamente estiva e ‘nte’, venerdì 8, lungo tutto l’arco della giornata. In prima serata su Rai1 è andata in onda ladel 7 maggio del 2021 del format Top Dieci eha risposto con New Amsterdam 4, il telefilm ospedaliero senza successo. Gli altri? La nuova Rai2 ha proposto i ‘docu’ e le incursioni nella natura di Kalipè, Rai3 il film family Dog Days, Italia 1 il thriller Hunter’s Prayer, La7 il docu magazine stagionato Eden – Un pianeta da salvare. Infine ...

