Ariadna Romero parla della sua situazione sentimentale | le sue parole

(Di sabato 9 luglio 2022)risponde alle domande dei fan sui social: ecco cosa è emerso dallemoè entrata nel cuore di tantissimi italiani dopo la partecipazione al programma “Pechino Express”. La sua brillante carriera è costellata da importanti progetti e sta continuando a lavorare su inedite iniziative. È amatissima da intere generazioni, e i fan non vedono l’ora di incontrarla in giro per l’Italia per trascorrere del tempo insieme a lei. Tra qualche giorno, precisamente il 18 luglio, il suo piccolo Leo compirà cinque anni, e anche quest’anno non mancherà una fantastica festa a tema con tanti amici. Mammae il piccolo hanno un legame speciale, e ogni giorno sono sempre più uniti. Leggi anche —>can yaman presto in tv ...

361_magazine : - invasatesocial : Le figure di merda che fate ancora con Ariadna Romero ?? #prelemi - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Ariadna Romero in total white ??????????????? - 361_magazine : - AndreaMini46 : RT @dea_channel: la divina Ariadna Romero in total white ??????????????? -

ha un nuovo amore La ex compagna di Pierpaolo Pretelli , dopo la fine della loro storia d'amore, non si è quasi mai fatta beccare da paparazzi e riviste di gossip: brava a depistare ...Erano da giorni che non si parlava d'altro: stando agli ultimi gossip apparsi online, sembrava cheavesse finalmente ritrovato l'amore dopo la fine della sua relazione con il suo storico ex Pierpaolo Pretelli , oggi felicemente fidanzato con Giulia Salemi . Nei giorni scorsi, la nota ...Ariadna Romero mostra ai fan sui social il suo piccolo Leo in un'inedita versione: "A lezione con il prof. Leo"