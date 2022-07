Anziani: Istat, 14 mln over 65, 20mila i centenari (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - - L'Italia continua ad invecchiare a causa di una persistente bassa fecondità e una longevità sempre più marcata. E' quanto rileva l'Istat nel rapporto annuale 2022. Al 1° gennaio 2022 l’indice di vecchiaia... Leggi su today (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - - L'Italia continua ad invecchiare a causa di una persistente bassa fecondità e una longevità sempre più marcata. E' quanto rileva l'nel rapporto annuale 2022. Al 1° gennaio 2022 l’indice di vecchiaia...

Pubblicità

TV2000it : RT @TV2000it: #stat: l’#Italia invecchia provata dal #covid e spaventata dalla #guerra in #Ucraina @istat_it #8Luglio #Anziani #bambini #n… - TV2000it : #stat: l’#Italia invecchia provata dal #covid e spaventata dalla #guerra in #Ucraina @istat_it #8Luglio #Anziani… - TV7Benevento : Anziani: Bernini (Fi), 'puntare su pnrr per invertire gap demografico' - - sunsetodown : RT @QPeriscopica: @GenCar5 “Tra le economie europee per le quali sono disponibili dati comparativi, sia pure con le cautele di un simile co… - QPeriscopica : @GenCar5 “Tra le economie europee per le quali sono disponibili dati comparativi, sia pure con le cautele di un sim… -