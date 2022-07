Antonella Clerici, chi sono gli ex mariti Pino Motta e Sergio Cossa (Di sabato 9 luglio 2022) Antonella Clerici, prima delle relazioni con Eddy Martens e Vittorio Garrone, è stata sposata addirittura due volte. Il primo marito è l’ex giocatore di pallacanestro Pino Motta, conosciuto verso la metà degli anni Ottanta, sposato nel marzo 1989 ma il matrimonio è durato appena due anni. La seconda volta per cui Antonella Clerici è salita all’altare è avvenuta nel 2000, a Manhattan, dove ha sposato il produttore musicale Sergio Cossa. Anche il secondo matrimonio della conduttrice è durato pochi anni. Pino Motta, chi è l’ex marito di Antonella Clerici Il primo matrimonio di Antonella Clerici è avvenuto nel 1989 con l’ex giocatore di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022), prima delle relazioni con Eddy Martens e Vittorio Garrone, è stata sposata addirittura due volte. Il primo marito è l’ex giocatore di pallacanestro, conosciuto verso la metà degli anni Ottanta, sposato nel marzo 1989 ma il matrimonio è durato appena due anni. La seconda volta per cuiè salita all’altare è avvenuta nel 2000, a Manhattan, dove ha sposato il produttore musicale. Anche il secondo matrimonio della conduttrice è durato pochi anni., chi è l’ex marito diIl primo matrimonio diè avvenuto nel 1989 con l’ex giocatore di ...

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Torna “The Voice Senior” in prima serata. Torna la seconda edizione del talent show condotto da Anto… - zazoomblog : Antonella Clerici retroscena segreto: le lezioni dietro le quinte in Tv - #Antonella #Clerici #retroscena - gianlu_79 : RT @bubinoblog: THE VOICE SENIOR: NEI SABATI DI RAI1 LE REPLICHE DELLO SHOW DI ANTONELLA CLERICI - bubinoblog : THE VOICE SENIOR: NEI SABATI DI RAI1 LE REPLICHE DELLO SHOW DI ANTONELLA CLERICI - miroosan_ : @besciamell Con la microcamera nascosta in camera tua, se controlli bene è nascosta tra un libro di Antonella Clerici e un fucile -