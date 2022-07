Pubblicità

TV7Benevento : Mirko Angelone: “Crediamo fortemente nello spirito cardine delle Olimpiadi dei Forum” - -

NTR24

... Fabio Sbianchi, Founder & Chairman di Wallife, Maria Enrica, CEO, e Andrea Dini, Aptafin, ... "che la realtà virtuale cambierà radicalmente le modalità in cui lavoriamo, così come le ...... in ricordo della compianta Nadia, madre dei fratelli, scomparsa di recente. Tanto atteso ... "Siamo orgogliosi di affiancare la manifestazione con la nostra azienda, perchénel ... Mirko Angelone: “Crediamo fortemente nello spirito cardine delle Olimpiadi dei Forum” Mancano poco più di tre settimane all’inizio delle Olimpiadi dei Forum Giovanili in programma a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio e il fermento ormai sale sempre più giorno dopo giorno. Saranno qu ...