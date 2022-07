Amalfi: 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere (Di sabato 9 luglio 2022) 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere ad Amalfi: l’opera pubblica garantirà maggiori riserve di acqua e la riduzione dei costi energetici. Anche il Comune di Amalfi fa fronte all’emergenza idrica potenziando il sistema di alimentazione e riducendo gli sprechi lungo uno degli assi periferici. E’ quello di Tovere, una delle frazioni Leggi su 2anews (Di sabato 9 luglio 2022)per ladeldiad: l’opera pubblica garantirà maggiori riserve di acqua e la riduzione dei costi energetici. Anche il Comune difa fronte all’emergenza idrica potenziando il sistema di alimentazione e riducendo gli sprechi lungo uno degli assi periferici. E’ quello di, una delle frazioni

Pubblicità

Ulisseonline : Amalfi, 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere - - susydigennaro : RT @napolimagazine: AMALFI - 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMALFI - 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AMALFI - 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere - napolimagazine : AMALFI - 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere -