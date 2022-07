Amadeus e Giovanna Civitillo al loro matrimonio: li ricordate vestiti da sposi? Eccoli (Di sabato 9 luglio 2022) Amadeus e Giovanna Civitillo in abito nuziale su Instagram. Il loro profilo è ricco di scatti fotografici che documentano la loro quotidianità, ma l’immagine che li vede in abito da sposi ha entusiasmato i followers. Uno dei volti più amati dal pubblico italiano è indubbiamente quello di Amadeus. Conduttore e direttore artistico degli ultimi tre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 9 luglio 2022)in abito nuziale su Instagram. Ilprofilo è ricco di scatti fotografici che documentano laquotidianità, ma l’immagine che li vede in abito daha entusiasmato i followers. Uno dei volti più amati dal pubblico italiano è indubbiamente quello di. Conduttore e direttore artistico degli ultimi tre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

rainbow_vals : RT @Iperborea_: Immaginate se anche Amadeus postasse degli indizi per il cast di Sanremo. Tipo “Sto andando all'Ariston per le prove. Chiss… - g1orjia : RT @Iperborea_: Immaginate se anche Amadeus postasse degli indizi per il cast di Sanremo. Tipo “Sto andando all'Ariston per le prove. Chiss… - LetItAllGo52 : RT @Iperborea_: Immaginate se anche Amadeus postasse degli indizi per il cast di Sanremo. Tipo “Sto andando all'Ariston per le prove. Chiss… - R1gel2 : RT @Iperborea_: Immaginate se anche Amadeus postasse degli indizi per il cast di Sanremo. Tipo “Sto andando all'Ariston per le prove. Chiss… - justabitoflouis : RT @Iperborea_: Immaginate se anche Amadeus postasse degli indizi per il cast di Sanremo. Tipo “Sto andando all'Ariston per le prove. Chiss… -