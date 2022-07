Altro che Barcellona, spunta una nuova big europea per Lewandowski: la squadra (Di sabato 9 luglio 2022) Il PSG è alla ricerca di nuovi rinforzi per tentare di conquistare la tanto desiderata Champions League. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Robert Lewandowsky, il quale e in uscita dal Bayern Monaco. Sul polacco c’è pero, il forte interesse del Barcellona, che già da tempo è sulle tracce del centravanti. A complicare ulteriormente la situazione è che il giocatore avrebbe già manifestato da tempo il suo desiderio di trasferirsi in Spagna. A riportarlo è L’Equipe. Lewandowski Bayern PSG Lewandowski nonostante abbia ancora un anno di contratto con i bavaresi, ha già chiesto da tempo la cessione. Il polacco terminerà la sua avventura col Bayern Monaco dopo 8 anni, in cui ha segnato 238 reti in 253 presenze. Emanuele Pagliano Migliardi Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Il PSG è alla ricerca di nuovi rinforzi per tentare di conquistare la tanto desiderata Champions League. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Robert Lewandowsky, il quale e in uscita dal Bayern Monaco. Sul polacco c’è pero, il forte interesse del, che già da tempo è sulle tracce del centravanti. A complicare ulteriormente la situazione è che il giocatore avrebbe già manifestato da tempo il suo desiderio di trasferirsi in Spagna. A riportarlo è L’Equipe.Bayern PSGnonostante abbia ancora un anno di contratto con i bavaresi, ha già chiesto da tempo la cessione. Il polacco terminerà la sua avventura col Bayern Monaco dopo 8 anni, in cui ha segnato 238 reti in 253 presenze. Emanuele Pagliano Migliardi

