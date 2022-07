Altafini: "Nel 1982 il mio cuore si divise tra Italia e Brasile" (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - L'11 luglio 1982, l'Italia vinceva i mondiali di Spagna al termine di un torneo condotto in meraviglioso crescendo. "Quell'anno, prima che l'Italia iniziasse a vincere, tutti tifavano per il Brasile", ricorda in un'intervista all'AGI Josè Altafini, l'ex attaccante di Milan, Napoli e Juve che da oriundo brasiliano con genitori Italiani è diventato una leggenda del nostro calcio. La memoria va subito al Sarrià di Barcellona (poi demolito nel '97), al 3-2 con cui gli azzurri di Bearzot eliminano la nazionale verdeoro forse più forte di sempre, grande favorita della competizione: "Quella partita il Brasile l'ha buttata via, perché aveva solo bisogno di un pareggio", dice l'ex giocatore italo-brasiliano, campione del mondo '58 con la maglia dei 'Pentacampeoes'. ... Leggi su agi (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - L'11 luglio, l'vinceva i mondiali di Spagna al termine di un torneo condotto in meraviglioso crescendo. "Quell'anno, prima che l'iniziasse a vincere, tutti tifavano per il", ricorda in un'intervista all'AGI Josè, l'ex attaccante di Milan, Napoli e Juve che da oriundo brasiliano con genitorini è diventato una leggenda del nostro calcio. La memoria va subito al Sarrià di Barcellona (poi demolito nel '97), al 3-2 con cui gli azzurri di Bearzot eliminano la nazionale verdeoro forse più forte di sempre, grande favorita della competizione: "Quella partita ill'ha buttata via, perché aveva solo bisogno di un pareggio", dice l'ex giocatore italo-brasiliano, campione del mondo '58 con la maglia dei 'Pentacampeoes'. ...

