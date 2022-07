Alexis rifiuta le offerte di Brasile e Qatar per continuare a giocare in Europa

(Di sabato 9 luglio 2022) Calcio italiano: 07/08/2022 alle 19:27 est Il calciatore cileno ha ignorato proposte molto redditizie in Turchia,con l’obiettivo dia competere ai massimi livelli Ha un contratto con l’Inter nel 2023 ma potrebbe lasciare il club quest’estate Alessio Sanchez È uno dei calciatori che potrebbe lasciare il Inter in questo mercato. L’attaccante cileno ha un contratto in scadenza 2023 ed è molto improbabile che si rinnovi. Non rientra nei piani Inzaghi e la sua tappa da ‘neroazzurro’ è giunta al termine, anche se la sua intenzione è quella di. Secondo quanto fanno notare dall’Italia, l’ex giocatore del Barça avrebbe bocciato diversi club stranieri: Galatasaray, Flamengo o Al Rayyan. Il suo ...

Pubblicità

Al momento,- giocatore che continua ad avere una grandissima considerazione di sé -tutte le opzioni "esotiche" che gli porterebbero un ricco prepensionamento. Da quanto rimbalzato a ...In casa Inter tiene banco la questioneSanchez . Il cileno, dichiarato calciatore in esubero, continua a rifiutare tutte le destinazione prospettategli perché vuole un campionato top. L'ex Udinese guadagna oltre 7 milioni all'anno e,...Il club nerazzurro dà l’ufficialità con un video su Twitter. DOLCE SUONO – L’Inter Women si assicura ancora tanti gol fino al 2024. L’attaccante camerunense, Ajara Njoya, ha infatti rinnovato il suo c ...Il cileno punta i piedi e lascerà l’Inter soltanto per qualcosa di veramente allettante. Nel club nipponico milita un ex suo grande compagno di squadra, Andres Iniesta Sanchez ha rifiutato al momento ...