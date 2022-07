Alena Seredova spiega perché non segue Michelle Hunziker su Instagram (Di sabato 9 luglio 2022) Come sempre Alena Seredova non si tira indietro quando i follower fanno domande un po’ scomode e questa volta ha risposto sul perché non segue Michelle Hunziker su Instagram. C’è qualche problema tra le due? Alena ha spiegato con sincerità il motivo e ha dato una visione ben diversa di ciò che in tanti magari potrebbero immaginare. Non c’è invidia e non c’è rivalità, Alena Seredova lo sottolinea, racconta che a lei piace quello che ha, non ha molto da raccontare ma spiega la sua motivazione. “perché non seguo Michelle Hunziker? Non sono una persona invidiosa e mi piace quello che ho” poi la modella 44enne ha aggiunto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 luglio 2022) Come semprenon si tira indietro quando i follower fanno domande un po’ scomode e questa volta ha risposto sulnonsu. C’è qualche problema tra le due?hato con sincerità il motivo e ha dato una visione ben diversa di ciò che in tanti magari potrebbero immaginare. Non c’è invidia e non c’è rivalità,lo sottolinea, racconta che a lei piace quello che ha, non ha molto da raccontare mala sua motivazione. “non seguo? Non sono una persona invidiosa e mi piace quello che ho” poi la modella 44enne ha aggiunto che ...

