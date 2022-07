Alena Seredova non segue Michelle Hunziker su Instagram: 'Ma seguo sua figlia Aurora. Vale 5 punti?' (Di sabato 9 luglio 2022) Alena Seredova e Michelle Hunziker. La modella ceca 44enne, di recente, confidandosi con i propri fan sui social, ha spiegato perché non segue la collega Michelle Hunziker. 'Perché non seguo Michelle? ... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022). La modella ceca 44enne, di recente, confidandosi con i propri fan sui social, ha spiegato perché nonla collega. 'Perché non? ...

Pubblicità

redazionerumors : La notizia delle imminenti nozze tra i due non è più un segreto, ma loro vorrebbero tenersi lontano dai riflettori.… - infoitcultura : “Alena Seredova sta per sposare Alessandro Nasi in gran segreto” - infoitcultura : Alena Seredova, nozze in arrivo con il compagno Alessandro Nasi: «Stesso giorno del battesimo della figlia» - infoitcultura : Alena Seredova 'sta per farlo in gran segreto': Buffon che dice? - infoitcultura : Alena Seredova, nozze in gran segreto con Alessandro Nasi: cosa sappiamo -