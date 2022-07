Albo d’oro Europei femminili: Germania su tutti (Di sabato 9 luglio 2022) Ha avuto inizio la competizione degli Europei femminili 2022 in Inghilterra e la redazione di 11contro11 vi presenta l’Albo d’oro completo. Grande attesa per l’Italia di Milena Bertolini, che domani domenica 10 luglio, alle ore 21:00 debutterà contro la temibile Francia. Albo d’oro Europei femminili 1984: Svezia 1987: Norvegia 1989: Germania Ovest 1991: Germania 1993: Norvegia 1995: Germania 1997: Germania 2001: Germania 2005: Germania 2009: Germania 2013: Germania 2017: Olanda. La classifica Germania: 8 trofei (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009,2013) Norvegia (1987, 1993) Svezia (1984), ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 9 luglio 2022) Ha avuto inizio la competizione degli2022 in Inghilterra e la redazione di 11contro11 vi presenta l’completo. Grande attesa per l’Italia di Milena Bertolini, che domani domenica 10 luglio, alle ore 21:00 debutterà contro la temibile Francia.1984: Svezia 1987: Norvegia 1989:Ovest 1991:1993: Norvegia 1995:1997:2001:2005:2009:2013:2017: Olanda. La classifica: 8 trofei (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009,2013) Norvegia (1987, 1993) Svezia (1984), ...

