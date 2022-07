Alberto Genovese, le nuove accuse: avrebbe provato a comprare il silenzio della prima vittima con 8mila euro (Di sabato 9 luglio 2022) Non solo violenze sessuali, detenzione e cessione di stupefacenti, lesioni e reati fiscali: Alberto Genovese adesso potrebbe essere accusato anche di corruzione in atti giudiziari. L’imprenditore avrebbe infatti provato a comprare il silenzio della prima vittima, provando a farle arrivare 8mila euro poco prima di essere arrestato. La modella, testimone chiave delle indagini, era all’epoca appena uscita dall’ospedale dopo gli abusi, e rifiutò i soldi. Nel corso del processo abbreviato davanti al gup Chiara Valori, Genovese ha ammesso: «Per evitare conseguenze, avrei pagato qualsiasi cifra, non posso nasconderlo». «Ha superato consapevolmente il ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Non solo violenze sessuali, detenzione e cessione di stupefacenti, lesioni e reati fiscali:adesso potrebbe essere accusato anche di corruzione in atti giudiziari. L’imprenditoreinfattiil, provando a farle arrivarepocodi essere arrestato. La mo, testimone chiave delle indagini, era all’epoca appena uscita dall’ospedale dopo gli abusi, e rifiutò i soldi. Nel corso del processo abbreviato davanti al gup Chiara Valori,ha ammesso: «Per evitare conseguenze, avrei pagato qualsiasi cifra, non posso nasconderlo». «Ha superato consapevolmente il ...

