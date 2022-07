Aida Yespica | il gesto che fa piangere | l’ha fatto dopo due anni

(Di sabato 9 luglio 2022)è riuscita in qualcosa che attendeva da duee il momento è stato davvero commovente. La showgirl ha vissuto un periodo davvero difficile a causa di svariati eventi concatenati che hanno messo a dura prova il suo percorso di vita.-Altranotizia (fonte: Google)ha incantato il pubblico italiano con la sua bellezza e sensualità. Una ragazza bellissima e piena di vita che ha intrapreso la carriera di modella e ha lasciato il suo paese d’origine per raggiungere un sogno. Finalmente ha potuto gioire per qualcosa che aspettava con ansia da oltre due. Che cosa è successo?, finalmente il momento tanto atteso...

zazoomblog : Microfono d’Oro 2022: Aida Yespica Andrea Delogu Ema Stockolma Rossella Brescia tra i premiati - #Microfono #d’Oro… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron dopo due anni, emozioni social #aidayespica - MediasetTgcom24 : Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron dopo due anni, emozioni social #aidayespica - infoitcultura : Aida Yespica, un'attesa durata oltre 2 anni: riabbraccia il figlio e si emoziona - infoitcultura : Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron dopo due anni e mezzo: la scena commovente -

Due anni e mezzo di lontananza lasciano il segno, e Aída Yéspica non ha lesinato abbracci per il figlio Aaron , che non vedeva da tanto tempo, e che ha finalmente potuto incontrare di persona di nuovo ...Microfono d'Oro 2022 " Si svolgerà martedì 12 Luglio 2022 alle ore 17 al Campidoglio (Sala Protomoteca), la 12edizione del "Microfono d'Oro", evento dedicato al mondo radiofonico organizzato da ...Dopo due anni e mezzo di lontananza, Aida Yespica riabbraccia in un video il figlio Aaron, avuto dal calciatore Matteo Ferrari.Microfono d'Oro 2022 - Si svolgerà martedì 12 Luglio 2022 alle ore 17 al Campidoglio (Sala Protomoteca), la 12^ edizione del "Microfono d'Oro", evento ...