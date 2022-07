Agente immobiliare drogò e violentò una donna: spuntano altri cinque casi (Di sabato 9 luglio 2022) Nuove accuse di violenze sessuali per Omar Confalonieri , l’ex Agente immobiliare condannato in primo grado a Milano , con rito abbreviato, a una pena di 6 anni e 4 mesi per aver drogato una coppia di... Leggi su feedpress.me (Di sabato 9 luglio 2022) Nuove accuse di violenze sessuali per Omar Confalonieri , l’excondannato in primo grado a Milano , con rito abbreviato, a una pena di 6 anni e 4 mesi per aver drogato una coppia di...

Agenzia_Ansa : Drogò e violentò una donna, spuntano altri cinque casi. Ordinanza in cella per l'ex agente immobiliare, Omar Confal… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Drogò e violentò una donna, spuntano altri cinque casi. Ordinanza in cella per l'ex agente immobiliare, Omar Confalonieri… - fanpage : Omar Confalonieri è un 'violentatore seriale'. Sono diverse le strategie adottate dall'ex agente immobiliare per st… - Italcaseme3 : Con noi puoi comprare casa! - Piergiulio58 : Omar Confalonieri, così l’agente immobiliare drogava le sue vittime: lo spritz, il bignè e l’ex compagna di banco-… -