Adli: «Milan club più grande d’Italia. Era tutto quello che volevo» (Di sabato 9 luglio 2022) . Le parole del trequartista ex Bordeaux Yacine Adli ha espresso le sue prime parole da calciatore rossonero ai microfoni di Milan Tv. Ecco le parole del neo-calciatore rossonero: ARRIVO AL Milan – «E’ un grande onore giocare in uno dei migliori club del mondo, il migliore in Italia. Certamente la scorsa stagione con il Bordeaux è stata complicata, gli ultimi tre anni sono stati difficili considerato che sono arrivato durante momenti difficili per il club. Questo però mi ha aiutato a crescere come uomo, affrontando situazioni difficili e penso che questo mi abbia aiutato e mi aiuterà a superare momenti difficili in futuro ricordando quelli passati e guardando avanti» CHIAMATA DEL Milan – «Quando un club come il Milan ti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) . Le parole del trequartista ex Bordeaux Yacineha espresso le sue prime parole da calciatore rossonero ai microfoni diTv. Ecco le parole del neo-calciatore rossonero: ARRIVO AL– «E’ unonore giocare in uno dei miglioridel mondo, il migliore in Italia. Certamente la scorsa stagione con il Bordeaux è stata complicata, gli ultimi tre anni sono stati difficili considerato che sono arrivato durante momenti difficili per il. Questo però mi ha aiutato a crescere come uomo, affrontando situazioni difficili e penso che questo mi abbia aiutato e mi aiuterà a superare momenti difficili in futuro ricordando quelli passati e guardando avanti» CHIAMATA DEL– «Quando uncome ilti ...

