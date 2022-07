Adli: 'È un onore giocare nel miglior club d'Italia. Voglio guadagnarmi il posto nel Milan, in qualsiasi ruolo. Su Zidane, il Bordeaux e la musica...' (Di sabato 9 luglio 2022) Intervenuto ai microfoni di MilanTv, il centrocampista rossonero Yacine Adli ha rilasciato la prima intervista nella nuova squadra: "È... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Intervenuto ai microfoni diTv, il centrocampista rossonero Yacineha rilasciato la prima intervista nella nuova squadra: "È...

Pubblicità

cmdotcom : #Adli: 'È un onore giocare nel miglior club d'Italia. Voglio guadagnarmi il posto nel #Milan, in qualsiasi ruolo. S… - sportli26181512 : Adli a MilanTV: 'È un onore giocare nel miglior club d'Italia. Voglio guadagnarmi il mio posto nel Milan': Interven… - red_black_it : Yacine Adli (MilanTV):??”E' un grande onore giocare in uno dei migliori club del mondo, il migliore in Italia. Certa… - MaSte92_ : RT @MilanNewsit: Adli a MilanTV: 'È un onore giocare nel miglior club d'Italia. Voglio guadagnarmi il mio posto nel Milan' - RadioRossonera : Le prime parole di Yacine #Adli in rossonero ??? ???? -