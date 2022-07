Acerbi | ' l' usato sicuro' che tenta Milan | Inter e Juve

Pubblicità

Milan News

Definirlo un "garantito" non gli renderebbe giustizia. 34 anni, oltre trecento presenze in Serie A e otto ... sono un sinonimo inequivocabile di esperienza, che Francescopuò mettere al ...Là dietro, fermo restando che i titolari saranno Tomori e Kalulu (con Kjaer subito dietro), potrebbe arrivare un giovane come Diallo del Psg, oppure un "sicuro" tipo, in mezzo invece, ... CorSport - La difesa va puntellata: Diallo il primo nome della lista Il 34enne, in rotta da tempo con l'ambiente laziale, potrebbe dare esperienza alle contendenti tricolore. Sarebbe l'ultima sfida di una carriera da oltre 300 presenze in A ...MILANO - L’addio a Botman è stato il primo passo per la nuova linea rossonera: gli investimenti importanti vanno destinati al reparto offensivo. In difesa, invece, alla luce della prepotente crescita ...