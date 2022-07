A24 | guerra legale per la Roma-L' Aquila tra Toto e il governo | vogliamo un risarcimento

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 luglio 2022) Anas & Digos ieri mattina nella sede dell'autostrada A24 e A25 per lo «sfratto» dell'ormai ex società concessionaria. C'erano i poliziotti, infatti, a presidiare il cambio della guardia della gestione poche ore dopo il decreto con cui ilha affidato la gestione all'Anas, revocandola concessione alla società del Gruppo. Che la giudica «una decisione inaudita e senza precedenti, una scelta ritorsiva del tutto ingiustificata, sia per ragioni di procedura che di merito: un sopruso», tuona Strada dei Parchi, annunciando di voler «difendere in tutte le sedi il proprio buon nome». Però il Ministero nel decreto legge rivendica il proprio «diritto aldel danno», anche «in considerazione delle molteplici criticità riscontrate nella gestione dell'autostrada, compreso l'inadeguato stato di manutenzione». E intanto ...