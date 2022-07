A Marina di Taranto nidi di “Caretta caretta”, Di Santo: «Grazie al Wwf preserviamo questa meraviglia naturalistica» (Di sabato 9 luglio 2022) Le tartarughe “caretta caretta” prediligono le spiagge di Marina di Taranto per deporre le loro uova. In questi giorni sono numerosi i nidi che i volontari del Wwf di Taranto e Policoro hanno individuato in questa zona, mediante periodiche perlustrazioni che avvengono all’alba, prima dell’arrivo dei bagnanti. L’assessore all’Ambiente del Comune di Taranto, Laura Di Santo, ha ringraziato l’associazione e i suoi operatori. «Con loro l’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci collabora da anni – ha spiegato – abbiamo anche sottoscritto una convenzione per il recupero e la cura di animali feriti trovati dai cittadini sul territorio urbano. Ora, però, attendiamo con emozione la notizia ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 9 luglio 2022) Le tartarughe “” prediligono le spiagge didiper deporre le loro uova. In questi giorni sono numerosi iche i volontari del Wwf die Policoro hanno individuato inzona, mediante periodiche perlustrazioni che avvengono all’alba, prima dell’arrivo dei bagnanti. L’assessore all’Ambiente del Comune di, Laura Di, ha ringraziato l’associazione e i suoi operatori. «Con loro l’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci collabora da anni – ha spiegato – abbiamo anche sottoscritto una convenzione per il recupero e la cura di animali feriti trovati dai cittadini sul territorio urbano. Ora, però, attendiamo con emozione la notizia ...

