A Corna Imagna il nuovo Sentiero dei ponti tra natura e torrenti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 luglio 2022). Domenica 10 luglio alle 14 apertura ufficiale del “dei”, percorso ad anello realizzato dal Comune di. Per l’occasione sarà organizzata la visita guidata insieme a Marco Dusatti, illustratore e divulgatore ambientale. Il percorso – lungo 6,5 km su mulattiere, sentieri e strada asfaltata – parte dall’area camper della frazione Brancilione die sale verso la contrada Ca’ Prospero, raggiunge poi le case di Malisetti e Cilipiano per poi scavalcare il torrente Gandino e risalire verso l’altro versante dell’omonima Valle fino a toccare Selino Alto, frazione di Sant’Omobono Terme. Di qui scende in direzione dell’isolata località Ca’ del Leo, attraversa la contrada Barilù per poi risalire brevemente il ...