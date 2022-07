2021 anno di ripresa per economia regionale, lo studio I - Com. (Di sabato 9 luglio 2022) Il 2021 sembra rappresentare per la Campania un anno di ripresa dopo la pandemia dovuta al covid e il Pnrr va a inserirsi in questa fase. Il fatturato regionale è cresciuto per quasi il 60 per cento ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 9 luglio 2022) Ilsembra rappresentare per la Campania undidopo la pandemia dovuta al covid e il Pnrr va a inserirsi in questa fase. Il fatturatoè cresciuto per quasi il 60 per cento ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Fatturato: zero. Nel suo primo anno di attività, il 2021, la - Giorgiolaporta : Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al… - Agenzia_Ansa : Le minacce informatiche attraverso email nel corso del 2021 sono state 33,6 milioni, con una percentuale di aumento… - StefanoAndriano : RT @PalaMatteo: Le importazioni di prodotti petroliferi nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2021/2022 sono aumentate del 75% a 2,2 miliar… - antonio_race : @naptam_10 @PolliceAzzurro Avrebbe ? Non ha potuto? Napoli di Mazzarri primo , a Gennaio il Milsn investe 50 mln e… -