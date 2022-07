10 brani degli anni ' 80 degni di tornare alla ribalta come Kate Bush

Leggi su gqitalia

(Di sabato 9 luglio 2022) Da quando Everywhere dei Fleetwood Mac è diventata la colonna sonora del video pubblicitario con i pony danzanti, la musica'80 non ha più avuto un momento di ritornopopolarità televisivanelle ultime settimane: non uno, bensì duedel decennio «neon» hanno animato la quarta stagione di Stranger Things. Running Up That Hill die Master of Puppets dei Metallica hanno regalatoserie fantasy di Netflix due grandi successi ed entrambi hanno attualmente scalato le classifiche. Nei primi mesi del 2022, la seconda stagione di Euphoria ha riportato la generazione Z agli‘80 con Nothing Can Tear Us ApartINXS durante il flashback dell'adolescenza di Cal e Drink Before the War ...