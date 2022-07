Zelensky “Non cederemo nessun territorio alla Russia” (Di venerdì 8 luglio 2022) KIEV (ITALPRESS) – “L’Ucraina non è disposta a cedere nessuna delle sue terre alla Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una intervista alla Cnn. “Restiamo fermi sul fatto – aggiunge – che nessuna concessione del territorio ucraino farà parte del negoziato diplomatico per porre fine alla guerra. Questa è la nostra terra”. Zelensky si è detto fiducioso che la politica britannica nei confronti dell’Ucraina “non cambierà” nonostante le dimissioni di Boris Johnson che “considero un amico dell’Ucraina”, ha aggiunto.– foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) KIEV (ITALPRESS) – “L’Ucraina non è disposta a cederea delle sue terre”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in una intervistaCnn. “Restiamo fermi sul fatto – aggiunge – chea concessione delucraino farà parte del negoziato diplomatico per porre fineguerra. Questa è la nostra terra”.si è detto fiducioso che la politica britannica nei confronti dell’Ucraina “non cambierà” nonostante le dimissioni di Boris Johnson che “considero un amico dell’Ucraina”, ha aggiunto.– foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

