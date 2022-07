Zelensky: aiuti Usa non sufficienti per sconfiggere la Russia (Di venerdì 8 luglio 2022) La sostanziosa assistenza che gli Stati Uniti stanno fornendo all'Ucraina non è sufficiente per aiutarla a sconfiggere la Russia, ha affermato in un'intervista il presidente ucraino Volodymyr ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) La sostanziosa assistenza che gli Stati Uniti stanno fornendo all'Ucraina non è sufficiente per aiutarla ala, ha affermato in un'intervista il presidente ucraino Volodymyr ...

