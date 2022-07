Zanzara la punge vicino all' occhio | muore una 21enne aspirante pilota inglese

Pubblicità

Oriana Pepper, 21 anni, si trovava in Belgio per partecipare alle selezioni da pilota per una compagnia aerea. I risultati dell'autopsia hanno evidenziato un'embolia cerebrale alla quale si è aggiunta ...Unala 21enne a pochi centimetri dall'occhio, nella parte bassa della fronte. Poco tempo dopo, la giovane inizia a provare un grave fastidio e il gonfiore non fa che aumentare, tanto da ...Oriana Pepper, 21 anni, si trovava in Belgio per partecipare alle selezioni da pilota per una compagnia aerea. I risultati dell'autopsia hanno evidenziato un'embolia cerebrale alla quale si è aggiunta ...Una puntura di zanzara ha ucciso Oriana Pepper , 21enne, aspirante pilota morta nel giro di 5 giorni. “Si tratta di un caso unico, un’infezione che non le ha lasciato scampo”, hanno spiegato i medici ...