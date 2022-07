Zangrillo su Twitter | “Lavativi seriali gli asintomatici che non lavorano Così si distrugge il Paese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Due anni fa aveva detto che il Covid era “clinicamente morto”. Ora il primario del San Raffaele di Milano Alberto, direttore della terapia intensiva, si lancia in una nuova provocazione: “Accade che, positivi al test Covid-19, non lavorino per settimane, sebbenesiil”, recita il suo ultimo tweet, che ha scatenato una accesa polemica con migliaia di reazioni. In particolare, tra gli utenti c’è chi domanda: “Scusi, sta istigando le persone a non rispettare la legge? E ci sta dicendo che lei non l’ha rispettata/non la rispetterebbe?”. Le norme del governo, nello specifico, prevedono che le persone risultate positive al tampone devono restare in isolamento per 7 giorni (se hanno ricevuto la dose booster) o per ...