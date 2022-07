Yamagami Tetsuya | chi è l’uomo accusato di aver sparato all’ex premier Shinzo Abe

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si chiama, ha 42 anni ed è residente a NaradiAbe durante un comizio. Il presunto assalitore è un militare, membro della marina delle forze di autodifesa giapponesi, secondo quanto ha reso noto l’emittente Fuji Tv. È stato arrestato immediatamente. Secondo i testimoni oculari si sarebbe avvicinato ad Abe da dietro mentre l’exstava pronunciando il suo discorso in sostegno della candidatura di Kei Sato. Il primo colpo che l’assalitore ha, un minuto dopo l’inizio del discorso, non sembracolpito nessuno. Dopo il secondo Abe si è accasciato al suolo. Non ha mostrato segni di vita dopo l’attentato, ...