WWE | Stanotte sarà già stabilito lo sfidante per il titolo del mondo a Clash at the Castle

Mentre ancora non sappiamo chi uscirà campione a SummerSlam, la WWE si porta avanti con il lavoro e stasera stabilirà chi sarà llo sfidante una volta che i due avranno appianato le loro divergenze. Questa notte Drew McIntyre si scontrerà ancora una volta con Sheamus in un incontro ad alta tensione per il diritto di sfidare Roman Reigns o Brock Lesnar per l'Undisputed WWE Universal Title a WWE Clash at the Castle SummerSlam si terrà sabato 30 luglio a Nashville mentre Clash at the Castle sarà il primo grande PPV europeo della WWE dopo diversi decenni e si terrà a Cardiff, in Galles, il prossimo 3 settembre. Una scelta particolare, quindi, quella di nominare già adesso uno sfidante, segno forse che la WWE intende cominciare a promuovere con

