WWE | Naomi e Sasha Banks hanno rimosso i riferimenti alla WWE sui loro social

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 8 luglio 2022)apportato alcune interessanti modifiche aiaccount suimedia giovedì, sostituendo i precedentiWWE con il semplice “Pro Wrestler” sulle rispettive pagine dei profili Instagram. Le modifiche sembrano confermare che entrambe le donne stanno per lasciare la WWE. Giovedì scorso, PWInsder ha riferito chenon figurano più nel roster interno della WWE, aggiungendo che lapotrebbe essere impegnata in “alcuni ingaggi fuori dWWE” già in autunno. Si tratterebbe di sessioni di autografi in alcune convention, ma chissà che non arrivino anche delle partecipazioni a show di wrestling. In un aggiornamento di ...