WWE | Ci sarà un nuovo PPV di NXT in estate?

(Di venerdì 8 luglio 2022) La WWE ha iniziato a riportare gli speciali di NXT quest’anno: ne ha già tenuti due e il prossimo è in fase di pianificazione.In precedenza, la WWE aveva organizzato Stand and Deliver all’inizio di aprile, durante il weekend di WrestleMania, e In Your House a giugno. Nell’ultima edizione della Newsletter del Wrestling Observer, Dave Meltzer ha riferito che la WWE sta “pianificando provvisoriamente un grande show di NXT per la fine di agosto, con il 20 ed il 27 di quel mese come possibili date”. Come la AEW, NXT ha tenuto diversi speciali televisivi come Halloween Havoc e, più recentemente, il Great American Bash. Invece di essere trasmessi su Peacock, questi speciali vanno in onda nello show televisivo settimanale NXT 2.0. Unmodo di intendere gli show settimanali che sta prendendo sempre più piede e che ha anche premiato gli ascolti in più occasioni.