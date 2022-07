Pubblicità

zazoomblog : Cosa cera nella borraccia di Djokovic? Wimbledon il video che scatena il sospetto - #nella #borraccia #Djokovic? - gervasoni1968 : Sai se lo beccano con il doping come rido? cosa c’era nella borraccia di djokovic? mistero sull’immagine che ritrae… - lucamaterazzi : - AleRossini84 : RT @Marcoepoinumeri: mettete un pò di Astrazeneca nella borraccia di Novax! #Sinner #Wimbledon - Marcoepoinumeri : mettete un pò di Astrazeneca nella borraccia di Novax! #Sinner #Wimbledon -

Tiscali

Il match di tennis atra Novak Djokovic e Jannik Sinner è stato strepitoso. Alla fine ha vinto il campione ... quello delladi Nole. Sembra sia stato il Daily Mail " secondo quanto ...Utterly bizarre (unsourced) rationale: 'A lot of players have started eating powder, even pre - workout isotonic powder. They've started eating it without water. I imagine it's disgusting in the ... Wimbledon, la borraccia misteriosa che ha dato forza a Djokovic: cosa c’era dentro Il campione serbo perdeva per 2 set a zero con Sinner. Poi ha disputato gli ultimi tre set in maniera stratosferica vincendo il match. Prima aveva attinto al contenuto della sua borraccia e questo fat ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...