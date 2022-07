Wimbledon 2022: Djokovic contro la Gran Bretagna e Cameron Norrie per raggiungere Kyrgios in finale (Di venerdì 8 luglio 2022) Siamo sempre più vicini al rush finale di Wimbledon. Nell’impianto dell’All England Club è arrivato il tempo delle semifinali maschili; o meglio, della semifinale. Perché quest’oggi saranno soltanto Novak Djokovic e Cameron Norrie a calcare il campo centrale, a causa del ritiro di Rafa Nadal annunciato ieri sera in conferenza stampa. Il maiorchino era andato contro i propri limiti nel match di due giorni fa con Taylor Fritz, in cui è riuscito a vincere nonostante una visibile menomazione. Ma la visita medica di ieri è stata impietosa: strappo di sette millimetri ad un muscolo addominale, troppo anche per un fenomeno come lui, che dopo un pomeriggio di riflessione ha deciso di alzare bandiera bianca. Così facendo, Rafa ha lasciato campo libero a Nick ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Siamo sempre più vicini al rushdi. Nell’impianto dell’All England Club è arrivato il tempo delle semifinali maschili; o meglio, della semi. Perché quest’oggi saranno soltanto Novaka calcare il campo centrale, a causa del ritiro di Rafa Nadal annunciato ieri sera in conferenza stampa. Il maiorchino era andatoi propri limiti nel match di due giorni fa con Taylor Fritz, in cui è riuscito a vincere nonostante una visibile menomazione. Ma la visita medica di ieri è stata impietosa: strappo di sette millimetri ad un muscolo addominale, troppo anche per un fenomeno come lui, che dopo un pomeriggio di riflessione ha deciso di alzare bandiera bianca. Così facendo, Rafa ha lasciato campo libero a Nick ...

