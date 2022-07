William ‘Will’ Friend morto tragicamente, il marito della celebre attrice colpito da un fulmine. L’annuncio (Di venerdì 8 luglio 2022) L’uomo è morto a soli 33 anni, fatale è stato un fulmine che gli avrebbe tolto la vita. La morte, inaspettata, è arrivata mentre si trovava a Wilmington, nella Carolina del Nord, dove aveva una casa. CEO di un’importante azienda, era anche il marito di una nota attrice. morto il marito di Bevin Prince: L’annuncio sui social A comunicare la notizia del lutto è stata la migliore amica dell’attrice Bevin Prince, celebre per avere interpretato Bevin Mirskey nella serie americana One Tree Hill. “L’inimmaginabile è accaduto e dobbiamo dire addio a un altro amico” – inizia così il post su Instagram della migliore amica dell’attrice, Odette Annable, anche lei attrice. “La vita e l’amore ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 luglio 2022) L’uomo èa soli 33 anni, fatale è stato unche gli avrebbe tolto la vita. La morte, inaspettata, è arrivata mentre si trovava a Wilmington, nella Carolina del Nord, dove aveva una casa. CEO di un’importante azienda, era anche ildi una notaildi Bevin Prince:sui social A comunicare la notizia del lutto è stata la migliore amica dell’Bevin Prince,per avere interpretato Bevin Mirskey nella serie americana One Tree Hill. “L’inimmaginabile è accaduto e dobbiamo dire addio a un altro amico” – inizia così il post su Instagrammigliore amica dell’, Odette Annable, anche lei. “La vita e l’amore ...

