Volley, VNL maschile 2022: l’Iran stende la Slovenia e vede le Finals (Di venerdì 8 luglio 2022) l’Iran batte la Slovenia e vede le Finals della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Nel match della Week 3 della Pool di Danzica, in Polonia, la formazione iraniana stende 3-0 (26-24, 25-14, 25-21) la Slovenia in quello che potrebbe essere già un match decisivo per la qualificazione alle Finali di Bologna. l’Iran sale infatti a quota sei vittorie e 17 punti, superando proprio la Slovenia, al momento nona in classifica e dunque fuori dalle prime otto che si qualificheranno alle Finals. Ottima prestazione degli iraniani Amin Esmaeilnezhad e Milad Ebadipur (rispettivamente 14 e 12 punti), mentre tra gli sloveni l’unico in doppia cifra è Klemen Cebulj (11 punti). IL TABELLONE ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022)batte laledellaNations League (VNL). Nel match della Week 3 della Pool di Danzica, in Polonia, la formazione iraniana3-0 (26-24, 25-14, 25-21) lain quello che potrebbe essere già un match decisivo per la qualificazione alle Finali di Bologna.sale infatti a quota sei vittorie e 17 punti, superando proprio la, al momento nona in classifica e dunque fuori dalle prime otto che si qualificheranno alle. Ottima prestazione degli iraniani Amin Esmaeilnezhad e Milad Ebadipur (rispettivamente 14 e 12 punti), mentre tra gli sloveni l’unico in doppia cifra è Klemen Cebulj (11 punti). IL TABELLONE ...

Pubblicità

sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: l'#Iran stende la #Slovenia e vede la qualificazione alle Finali di Bologna - sportface2016 : #VNL2022 | #Bulgaria rimonta l'Olanda e torna al successo dopo cinque sconfitte di fila - sportface2016 : #VNL2022, altra vittoria per il #Giappone: #Canada superato in quattro set - sportface2016 : #VNL2022 #ItaliaSerbia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming - sportface2016 : #VNL maschile 2022, la #Slovenia non sbaglia: #Bulgaria piegata in quattro set -