Volley, VNL maschile 2022: altra vittoria Italia, 3-0 contro la Serbia (Di venerdì 8 luglio 2022) Italia schiacciasassi: Serbia battuta 3-0 (25-21, 25-14, 25-23) nel match valevole per la Pool di Danzica (Polonia) della Week 3 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli uomini di Kolakovic provano a riaprire la partita nel terzo set, sfruttando un calo di concentrazione degli azzurri, ma l’Italia non si scompone e vince in rimonta il set che vale il successo da tre punti. Da sottolineare le belle prestazioni di Yuri Romanò (12 punti), Daniele Lavia e Roberto Russo (10 punti entrambi), mentre ai serbi non bastano i 14 punti di Aleksandar Atanasijevic. La squadra azzurra di Fefé De Giorgi sale così a nove vittorie e con 28 punti torna in vetta alla classifica, davanti a Polonia e Francia. La Serbia invece incassa la sesta sconfitta (11 punti fin qui), ma ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022)schiacciasassi:battuta 3-0 (25-21, 25-14, 25-23) nel match valevole per la Pool di Danzica (Polonia) della Week 3 dellaNations League (VNL). Gli uomini di Kolakovic provano a riaprire la partita nel terzo set, sfruttando un calo di concentrazione degli azzurri, ma l’non si scompone e vince in rimonta il set che vale il successo da tre punti. Da sottolineare le belle prestazioni di Yuri Romanò (12 punti), Daniele Lavia e Roberto Russo (10 punti entrambi), mentre ai serbi non bastano i 14 punti di Aleksandar Atanasijevic. La squadra azzurra di Fefé De Giorgi sale così a nove vittorie e con 28 punti torna in vetta alla classifica, davanti a Polonia e Francia. Lainvece incassa la sesta sconfitta (11 punti fin qui), ma ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Italia-Serbia 2-0 (25-21 25-14 0-0): VNL maschile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Serbia #(25-21 #25-14 #0… - sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: l'#Iran stende la #Slovenia e vede la qualificazione alle Finali di Bologna - sportface2016 : #VNL2022 | #Bulgaria rimonta l'Olanda e torna al successo dopo cinque sconfitte di fila - sportface2016 : #VNL2022, altra vittoria per il #Giappone: #Canada superato in quattro set - sportface2016 : #VNL2022 #ItaliaSerbia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming -