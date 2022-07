Volley, l’Italia vola come un razzo in Nations League: Serbia soppiantata e ottava vittoria (Di venerdì 8 luglio 2022) l’Italia prosegue la propria cavalcata nella Nations League 2022 di Volley maschile, sconfiggendo la quotatissima Serbia con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-14; 25-23). I Campioni d’Europa si sono imposti in maniera autorevole a Gdansk (Polonia), dove hanno infilato la quinta vittoria consecutiva nel prestigioso torneo (l’ottava complessiva su dieci partite disputate). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si confermano in testa alla classifica generale con un successo e tre punti di margine su Francia e Polonia, che hanno però disputato un incontro in meno. l’Italia è già qualificata alle Final Eight, che andranno in scena tra un paio di settimane a Bologna, dove sarà testa di serie numero 1 indipendentemente dal piazzamento conclusivo (ai quarti di finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)prosegue la propria cavalcata nella2022 dimaschile, sconfiggendo la quotatissimacon uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-14; 25-23). I Campioni d’Europa si sono imposti in maniera autorevole a Gdansk (Polonia), dove hanno infilato la quintaconsecutiva nel prestigioso torneo (l’complessiva su dieci partite disputate). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si confermano in testa alla classifica generale con un successo e tre punti di margine su Francia e Polonia, che hanno però disputato un incontro in meno.è già qualificata alle Final Eight, che andranno in scena tra un paio di settimane a Bologna, dove sarà testa di serie numero 1 indipendentemente dal piazzamento conclusivo (ai quarti di finale ...

Pubblicità

sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: l'#Italia continua a vincere, #Serbia sconfitta in tre set - Gazzetta_it : Nations League, l’Italia non si ferma più: travolta anche la Serbia #Federvolley - AndriaLiveIt : #Andria Pallavolo femminile under 21. Questa sera l’amichevole tra Italia e Turchia in vista degli Europei - thevolleynews : Pietrini scopre la Bulgaria, Heyrman... l'Italia! Piano-Paltrinieri, coppia d'assi. - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Nations League, l’Italia batte l’Iran e punta alle Finali di Casalecchio #Federvolley -