Volley | Italia-Serbia in tv oggi | canale | orario e diretta streaming VNL maschile 2022

Tutto pronto per Italia-Serbia, sfida valevole per la Week 3 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Penultima sfida del girone per gli azzurri di Fefé De Giorgi, che vogliono continuare a crescere in vista e tenere alto il morale con un'altra vittoria. I serbi di coach Kolacevic invece hanno bisogno di un successo per rimanere in corsa per le Finali di Bologna. Chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 20.00 Italiane di venerdì 8 luglio a Danzica, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL'Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL

