Volkswagen | posata la prima pietra della fabbrica di batterie Olaf Scholz | “giorno importante per l’industria automobilistica in Germania e in Europa”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sarà Salzgitter, cittàBassa Sassonia, a ospitare laGigafactory europea del gruppo, di cui in questi giorni è stata ufficialmente avviata la costruzione. Ad apporre il marchio sulle celle, la cui produzione è prevista a partire dal 2025, sarà invece PowerCo, società creata daper seguire e gestire l’intera catena del valore delle, che riguarderà, quindi, anche la fase di smaltimento e riciclo. “La costruzionenostradi celle è un progetto enorme dal punto di vista tecnico ed economico e dimostra che stiamo portando inla tecnologia all’avanguardia per il futuro” ha dichiarato Herbert Diess, amministratore delegato del gruppo di Wolfsburg, durante la cerimonia di posa ...

Alla presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz e dei vertici del gruppo, a partire dal numero uno Herbert Diess, è statala prima pietra per la costruzione della gigafactory di ...... come dichiara la stessa azienda, avrà il ruolo di 'componente chiave del più grande programma di modernizzazione nella storia della sede principale di' . La prima pietra verrà... Volkswagen, posata la prima pietra della fabbrica di batterie. Olaf Scholz: “giorno importante per… Posata la prima pietra per la fabbrica di batterie a Salzgitter, il nuovo sito sarà pronto nel 2025 e sorgerà accanto alla storica fabbrica di motori diesel e benzina ...Il colosso tedesco ha annunciato un ambizioso piano di investimenti che porterà alla realizzazione di 6 nuovi impianti europei per la produzione di batteria. Ma non solo ...