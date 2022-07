Volkswagen entra nel business globale delle batterie

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 luglio 2022) SALZGITTER (GERMANIA) (ITALPRESS) – IL gruppoha avviato i lavori di costruzione della sua prima fabbrica di celle, a Salzgitter (Germania), concle attività relative allea livellosotto lando responsabilità della società europea PowerCo. Da Salzgitter e con effetto immediato, PowerCo gestirà le operazioni nelle fabbriche a livello internazionale, l’ulteriore sviluppo della tecnologiacelle, l’integrazione verticale della catena del valore e la fornitura di macchinari e attrezzature agli stabilimenti produttivi. In prospettiva sono previsti altri prodotti come grandi sistemi di accumulo per la rete energetica. Dopo Salzgitter, la prossima fabbrica di celle sorgerà a Valencia. Attualmente sono in fase di identificazione le location per altri tre siti produttivi ...