Visco sgancia la bomba: senza gas russo l’Italia andrà in recessione per 2 anni (Di venerdì 8 luglio 2022) Ignazio Visco sgancia la bomba: se venisse a mancare il gas russo, l’Italia vivrebbe due anni di recessione. Una nuova mazzata per il nostro paese messo in ginocchio dalla disastrosa gestione della pandemia a firma di Draghi e Conte e dalle folli politiche economiche dei governi che si sono succeduti in questi anni senza l’avallo democratico. Parlando all’assemblea dell’Abi, il Governatore di Bankitalia spiega che lo scenario avverso è, oramai, una certezza. E ipotizza le conseguenze drammatiche di una chiusura totale dei rubinetti da parte di Mosca dopo che la Ue, spinta da Biden, ha deciso di rinunciare al gas russo. “In uno scenario avverso caratterizzato da un arresto delle forniture” di gas dalla Russia “dal ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Ignaziola: se venisse a mancare il gasvivrebbe duedi. Una nuova mazzata per il nostro paese messo in ginocchio dalla disastrosa gestione della pandemia a firma di Draghi e Conte e dalle folli politiche economiche dei governi che si sono succeduti in questil’avallo democratico. Parlando all’assemblea dell’Abi, il Governatore di Bankitalia spiega che lo scenario avverso è, oramai, una certezza. E ipotizza le conseguenze drammatiche di una chiusura totale dei rubinetti da parte di Mosca dopo che la Ue, spinta da Biden, ha deciso di rinunciare al gas. “In uno scenario avverso caratterizzato da un arresto delle forniture” di gas dalla Russia “dal ...

Pubblicità

JKR_rld : RT @SecolodItalia1: Visco sgancia la bomba: senza gas russo l’Italia andrà in recessione per 2 anni - SecolodItalia1 : Visco sgancia la bomba: senza gas russo l’Italia andrà in recessione per 2 anni -

La produzione è in crescita - ItaliaOggi.it Italia Oggi Se non l’avesse già esaurita col capitolo guerra, armi e sanzioni, Draghi avrebbe perso ogni credibilità con le telefonate anti-Conte a Grillo Il post voto delle comunali, come da previsione, agita le acque nella compagine di Governo. La ‘bomba’ sganciata dal sociologo De Masi, che ha rivelato al Fatto Quotidiano “Draghi durante una telefona ... Il post voto delle comunali, come da previsione, agita le acque nella compagine di Governo. La ‘bomba’ sganciata dal sociologo De Masi, che ha rivelato al Fatto Quotidiano “Draghi durante una telefona ...