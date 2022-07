Visco, recessione Italia solo se stop gas dalla Russia (Di venerdì 8 luglio 2022) L'Italia finirà in recessione solo nel caso di uno scenario di blocco delle forniture di gas dalla Russia. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco secondo cui in questo scenario ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) L'finirà innel caso di uno scenario di blocco delle forniture di gas. Lo afferma il governatore della Banca d'Ignaziosecondo cui in questo scenario ...

Pubblicità

Roberta13nove : RT @ondareattiva: Governatore della Banca d'Italia Visco: 'Recessione in Italia solo in caso di stop delle forniture di gas dalla Russia'.… - fisco24_info : Visco avverte: 'Senza gas russo è recessione in Italia': (Adnkronos) - Il Governatore di Bankitalia nel suo interve… - ledicoladelsud : Visco avverte: “Senza gas russo è recessione in Italia” - ondareattiva : Governatore della Banca d'Italia Visco: 'Recessione in Italia solo in caso di stop delle forniture di gas dalla Rus… - LocalPage3 : Visco avverte: 'Senza gas russo è recessione in Italia' -