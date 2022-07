Vie del Mare, traghetti notturni in costiera amalfitana (VIDEO) (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Amalfi (Sa) – “L’Estate 2022 è certamente quella del boom turistico in costiera amalfitana e la regione Campania si sta attivando per affrontare del meglio l’arrivo e la circolazione”. Il presidente della commissione trasporti della regione Campania Luca Cascone ha annunciato l’attivazione di una corsa serale marittima in costiera amalfitana, implementandola con un ulteriore accosto anche a Cetara. Il servizio, già autorizzato, prevede la partenza da Salerno (porto turistico Masuccio Salernitano- piazza della Concordia) alle ore 20.30 con arrivo a Cetara alle 20.40 e ripartenza alle ore 20.45 alla volta di Minori, Amalfi e Positano. Il rientro nel capoluogo è previsto per le ore 23.50 (partenza da Positano ore 22.30, da Amalfi ore 23.10, Minori ore 23.20, Cetara ore 23.40). Sarà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Amalfi (Sa) – “L’Estate 2022 è certamente quella del boom turistico ine la regione Campania si sta attivando per affrontare del meglio l’arrivo e la circolazione”. Il presidente della commissione trasporti della regione Campania Luca Cascone ha annunciato l’attivazione di una corsa serale marittima in, implementandola con un ulteriore accosto anche a Cetara. Il servizio, già autorizzato, prevede la partenza da Salerno (porto turistico Masuccio Salernitano- piazza della Concordia) alle ore 20.30 con arrivo a Cetara alle 20.40 e ripartenza alle ore 20.45 alla volta di Minori, Amalfi e Positano. Il rientro nel capoluogo è previsto per le ore 23.50 (partenza da Positano ore 22.30, da Amalfi ore 23.10, Minori ore 23.20, Cetara ore 23.40). Sarà ...

