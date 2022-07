VIDEO | JUVENTUS-KOULIBALY | GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 luglio 2022) La notizia che rischia di creare uno scossone nel mercato del Napoli e continua a tenere in apprensione tutti i tifosi azzurri è sicuramene quella dell’incontro tra Fali Ramadani, agente Kalidou, e la. Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non c’è nessun accordo con il Napoli per il rinnovo. Ecco perché il difensore si inizia a guardare intorno. Durante il programma “Sportitaliamercato” in onda su Sportitalia, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa. Laattende l’offerta del Bayern Monaco da 75 milioni più bonus per De Ligt, per poi sostituirlo con, anche se una parte della cifra sarà spesa per Nicolò Zaniolo., dal canto suo, non ha fatto saper nulla alla società e ha ...