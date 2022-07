VIDEO | I CONVOCATI DI SPALLETTI PER IL RITIRO DI DIMARO! (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella giornata di oggi il Napoli partirà in vista di Dimaro, dove il gruppo capitanato da mister SPALLETTI comincerà la sua stagione. I partenopei sono partiti alle 15 da Castel Volturno, per poi raggiungere l’aeroporto di Capodichino per la partenza prevista alle 16. In serata l’arrivo in Val di Sole. Il primo allenamento è programmato per sabato mattina, con tanto di conferenza stampa di SPALLETTI prevista per la sera. Un incontro con la stampa attesissimo, anche per capire il punto di vista del toscano sul mercato degli azzurri e non solo. Sono ventinove i calciatori CONVOCATI dal tecnico Luciano SPALLETTI, con diversi giovani aggregati e con assenze, già annunciate, che fanno comunque rumore. Dries Mertens e David Ospina, dal 1° luglio senza contratto, non sono infatti disponibili e, di conseguenza, non ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella giornata di oggi il Napoli partirà in vista di Dimaro, dove il gruppo capitanato da mistercomincerà la sua stagione. I partenopei sono partiti alle 15 da Castel Volturno, per poi raggiungere l’aeroporto di Capodichino per la partenza prevista alle 16. In serata l’arrivo in Val di Sole. Il primo allenamento è programmato per sabato mattina, con tanto di conferenza stampa diprevista per la sera. Un incontro con la stampa attesissimo, anche per capire il punto di vista del toscano sul mercato degli azzurri e non solo. Sono ventinove i calciatoridal tecnico Luciano, con diversi giovani aggregati e con assenze, già annunciate, che fanno comunque rumore. Dries Mertens e David Ospina, dal 1° luglio senza contratto, non sono infatti disponibili e, di conseguenza, non ...

Pubblicità

Volleyball_it : Europei Under22: I 14 azzurrini convocati dal Ct Fanizza. Tutto il calendario by - cn1926it : #Dimaro Day 0, i convocati di #Spalletti: dubbi sul futuro di #Politano, c’è #Meret! Breaking - _Biscot_ : NON IO CHE HO APPENA FINITO DI PIANGERE PER I CONVOCATI AL RITIRO A DIMARO SENZA IL NOME DI CIRUZZO E MI RITROVO QU… - Volleyball_it : Europei U18: Gli azzurrini sono a Tbilisi, sabato l’esordio. I 12 convocati di Zanin, il programma by Luca Muzzioli… - AIA_CRALAZIO : ?? Inizia oggi l’avventura europea per i nostri Maurizio Mariani (Aprilia) e Paolo Valeri (@aiaroma2), arbitri inter… -