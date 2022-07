Viareggio, Jova Beach Party: trovati i biglietti per il disabile Enrico grazie all’interessamento del sindaco (Di venerdì 8 luglio 2022) È una storia a lieto fine quella del signor Enrico Scipioni, mantovano di 57 anni – trenta dei quali passati su una seggiola a rotelle – che alcuni giorni fa aveva scritto alla redazione di Luce! nella speranza di ricevere un segno da parte degli organizzatori del Jova Beach Party di Viareggio, dove avrebbe voluto recarsi a settembre prossimo, non fosse stato per le difficoltà incontrate a reperire i biglietti. Sembra infatti che, per i portatori di handicap, non sia disponibile la modalità di acquisto online, ma solo la prevendita diretta recandosi fisicamente in uno dei punti vendita autorizzati della Toscana. La buona notizia è che, a seguito della pubblicazione del nostro pezzo, il sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro si è interessato alla ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 8 luglio 2022) È una storia a lieto fine quella del signorScipioni, mantovano di 57 anni – trenta dei quali passati su una seggiola a rotelle – che alcuni giorni fa aveva scritto alla redazione di Luce! nella speranza di ricevere un segno da parte degli organizzatori deldi, dove avrebbe voluto recarsi a settembre prossimo, non fosse stato per le difficoltà incontrate a reperire i. Sembra infatti che, per i portatori di handicap, non sia disponibile la modalità di acquisto online, ma solo la prevendita diretta recandosi fisicamente in uno dei punti vendita autorizzati della Toscana. La buona notizia è che, a seguito della pubblicazione del nostro pezzo, ildiGiorgio del Ghingaro si è interessato alla ...

