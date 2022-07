Vescovo Ambarus | A Roma rischiamo la giungla urbana

(Di venerdì 8 luglio 2022) La spazzatura, i roghi in citta', i cinghiali che si abbeverano alle fontane, gli autobus pieni, il traffico. "Ini veramente fanno un corso di sopravvivenza quotidiana". Lo dice senza mezzi ...

Lo dice senza mezzi termini monsignor Benoniausiliario nella diocesi del Papa 8 luglio 2022Roma rischia di diventare una 'vera e propria giungla urbana'. In una intervista a Vatican News, monsignor Benoniausiliare della città interviene sul degrado generalizzato della Capitale e denuncia una 'corrosione delle relazioni umane', auspicando specie in vista del Giubileo scelte ...La spazzatura, i roghi in citta', i cinghiali che si abbeverano alle fontane, gli autobus pieni, il traffico. 'I romani veramente fanno un corso ...Tra rifiuti, incendi, e "corrosione delle relazioni umane", la città avrebbe bisogno di scelte da parte dell'amministrazione che le restituiscano "dignità" ...